Jong Oekraïens gezin met baby krijgt onderdak in Brugge na lange autorit

De solidariteit met de oorlogsslachtoffers in Oekraïne is groot in onze provincie. In Brugge vangen Dylano en zijn vrouw, zelf van Oekraïense afkomst, sinds deze week een Oekraïens gezin op. Anton en Tetiana kwamen met hun baby van anderhalve maand met de auto naar hier.

"Mijn vrouw maakte me wakker en zei dat de oorlog begonnen was," zegt Anton Skorobogatova. "Kiev was gebombardeerd. En dan zijn we beginnen rijden naar de grens met Polen."

Lange rit

Anton en zijn vrouw Tetiana zagen in Polen een instagrambericht van een Oekraïens koppel dat al jaren in Brugge woont. De twee boden hen onderdak aan, en daarop kwamen ze naar hier. "We zijn gestopt langs tankstations om mijn baby van luier te verwisselen. Het was verschrikkelijk," getuigt Tetiana. "Maar ik ben blij dat ik de kans kreeg om hier te zijn met de baby. Al mijn vrienden leven daar in kelders, hebben geen eten of water voor hun kinderen. Ik heb geluk dat mijn baby nu geen bommen of schoten moet horen."

"Moest bij vrouw en kind zijn"

Anton is geboren in Loegansk, waar acht jaar geleden de oorlog begon. Toen is hij gevlucht naar Kiev, werkte zichzelf op als internationaal advocaat, maar moet nu opnieuw alles achterlaten. Al mag hij van geluk spreken dat hij op tijd is kunnen vluchten. Andere mannen moeten blijven om het voor hun thuisland op te nemen. "Ik voelde me beschaamd. Ik heb mijn vrienden en collega's gebeld om te vragen wat ze van me vonden. Maar ze zeiden dat ik hier moest zijn voor mijn vrouw en baby."

Het koppel hoopt dat er een zogenoemde green corridor komt, zodat andere vrouwen en kinderen ook kunnen vluchten.