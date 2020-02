Jong volk troef op WK Manillen

In Harelbeke vindt de derde editie van het officieel wereldkampioenschap manillen plaats. In totaal doen 432 spelers een gooi naar de titel. Opvallend: veel jong volk tussen de deelnemers.

De International World Whist Association vzw organiseert het wereldkampioenschap manillen samen met de Stad Harelbeke. Van 10 tot 18 uur nemen ruim 400 kaarters het in CC Het Spoor tegen elkaar op.

Wie wordt wereldkampioen?

Wie wereldkampioen wordt, is momenteel nog een grote verrassing. Aan het WK nemen in elk geval ook veel jonge spelers deel. "Het tornooi is toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar ervaring. Het is fantastisch om te zien hoe zowel jonge als iets oudere spelers elkaar leren kennen door de liefde voor het spel", zegt voorzitter van de IWWA Freddy Verhuizen.

(lees verder onder de afbeelding)

Alle deelnemers spelen vandaag twee voorrondes van 90 minuten. Daarna valt de helft af, de overige helft speelt de halve finale. In de finale zelf nemen de 20 beste spelers het tegen elkaar op.

Sowieso Belg

Wel al zeker: de nieuwe wereldkampioen zal een Belg zijn. Aan het WK nemen dit jaar geen andere nationaliteiten deel. Manillen lijkt dus vooral een lokale sport te blijven.