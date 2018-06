Jonge Anzegemnaar ontwerpt Party Train

Die zal door de vervoersmaatschappij worden ingezet naar de zomerfestivals. De Party Train heeft een rijtuig dat ingericht is als feestrijtuig met een dansvloer en een dj. Het design aan de buitenkant van de trein is voor het eerst ontworpen en gekozen door de reizigers. Het winnende ontwerp komt dus van Quentin uit Anzegem, een illustrator die nu in Gent woont.

In het NMBS-atelier in Oostende werd het ontwerp vanmiddag op de trein geplaatst. De jonge ontwerper krijgt alvast tickets voor verschillende zomerfestivals. (Lees verder onder de foto's)