Jonge boeren reageren voorzichtig op stikstofakkoord

De boeren reageren voorzichtig, de teksten zijn nog niet gepubliceerd. Maar vast staat dat de eisen - ook voor jonge boeren - stevig blijven. Maar er wordt in ieder geval budget voorzien voor de sector. In totaal gaat het om zo'n 3,6 miljard euro, waarvan een deel gaat naar inspanningen om de uitstoot van stikstof te verlagen.

DECREET LAAT OP ZICH WACHTEN

Maar de boeren kunnen nog niet meteen aan de slag met het nieuwe beleid, want op een decreet is het wachten tot 2025. Dus nog minstens twee jaar worden er geen nieuwe vergunningen toegekend voor kleine uitbreidingen.

Jonge boer Nicolas Dehaemers: "Voor heel wat collega's heerst echt wel de vraag: 'Wanneer is het genoeg?'. We hebben in het verleden al heel wat inspanningen gedaan als sector. We zullen in de toekomst nog heel wat inspanningen moeten doen."

Maar hij beseft als geen ander dat de inspanningen noodzakelijk blijven: "We beseffen langs de andere kant ook wel als sector dat de enige weg vooruit de duurzame weg is", sluit de jonge boer af.