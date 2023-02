Jonge boeren trekken naar Brussel: "Genoeg is genoeg"

In Brussel voeren zo'n 500 jonge boeren actie tegen het landbouwbeleid van de Vlaamse regering. Onder meer een delegatie jonge landbouwers van Groene Kring West-Vlaanderen is er bij. Ze planten houten kruisen aan het kabinet van minister-president Jan Jambon.

De jonge boeren eisen duidelijkheid over hun toekomst in de landbouwsector, want door onder meer het aanslepende stikstofdossier en mestactieplan is die er volgens hen niet.

"Mijn ouders hebben een vleesvarken- en akkerbouwbedrijf. Ikzelf studeer nog en koester de ambitie om ooit het bedrijf over te nemen", vertelt Nicolas Dehaemers van de Groene Kring West-Vlaanderen. "Maar als er geen rechtszekerheid is, is dat voor mij geen evidente keuze."

Houten kruisen

De voorbije weken voerden deze landbouwers al vaker actie met houten kruisen. Deze voormiddag trok een twintigtal jonge boeren vanuit Brugge richting Brussel, met een duidelijke boodschap. (Lees verder onder de foto.)

"Bij ons moet er heel wat gebeuren tegen 2030 om het bedrijf verder te kunnen uitbaten. Dat zijn grote investeringen die op relatief korte termijn moeten gebeuren. Samen met een overname, maakt dat het niet makkelijk."

