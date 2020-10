Jonge coronapatiënten opgenomen in Brugge: "verplicht mondmaskers in lager onderwijs"

In het AZ Sint-Lucas in Brugge zijn deze week drie patiënten jonger dan 12 opgenomen met corona: twee peuters en een tiener. Dat bevestigt het ziekenhuis.

Het waren de jongste coronapatiënten in het ziekenhuis in onze provincie tot nu toe. Nog opvallend: de kinderen hadden voor de rest geen medische problemen, en dat noemt hoofdarts Dirk Bernard toch wel "even schrikken". Hij pleit nu voor een verplichting van mondmaskers in de lagere school.

De twee peuters zijn trouwens ondertussen weer thuis, één kind blijft nog in het ziekenhuis. Dit bewijst volgens Sint-Lucas dat het virus in de tweede golf nog harder toeslaat.