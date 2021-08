Jonge dj uit Roeselare herwerkt nummer voor Paris Hilton

Voor Bryan V. (Vandecasteele nvdr.) betekent dat misschien wel de internationale doorbraak. Bryan heeft zijn thuisstudio in Roeselare. Van daaruit werkt hij aan zijn carrière. Het begon als een wedstrijd op school toen hij veertien was. Nu, zes jaar later, heeft Bryan een platencontract bij het bekende dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike.

De herwerking van een nummer van 4 Non Blondes bracht de bal echt aan het rollen. Hij kreeg een mail van het management van Paris Hilton om ook een nummer van haar heel dansbaar te laten klinken. Paris Hilton hoort er alvast een radiohit in. Bryan V hoopt vooral dat zijn herkenbare sound ook andere artiesten aanspreekt.