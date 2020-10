In Brugge is deze ochtend een fietser - een jongen van 12 - onder een vrachtwagen terecht gekomen.Het zwaar verkeersongeval gebeurde aan de werfzone van de Dampoortsluis ter hoogte van het Fort Lapin. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de jonge fietser te bevrijden.

De jongen is zwaargewond maar buiten levensgevaar, hij is naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt onderzocht. In eerste instantie wordt aan een dodehoekongeval gedacht.

Aan de Dampoortsluis worden momenteel nieuwe sluisdeuren geplaatst, het is aan die werfzone dat het ongeval gebeurde.