Michael Vanderhaeghe (23) uit Elverdinghe, bij Ieper, pakte gisteren in Parijs een van de meest prestigieuze prijzen voor jong gastronomisch talent in Europa. De jonge kok behaalde de eerste plaats in de wedstrijd "Jeune Talent Disciples Escoffier". ...

De wedstrijd is vernoemd naar de legendarische Franse kok Auguste Escoffier, de vader van de hedendaagse Franse keuken. Vanderhaeghe werd eerst geselecteerd als beste jonge chef van de Benelux, maar won nu dus ook de internationale finale in Parijs.

Het culinaire talent zit in de familie, want Michael is de zoon van Franky Vanderhaeghe, de chef van tweesterrenrestaurant Hostellerie St.-Nicolas in Elverdinge.