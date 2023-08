Ze stonden terecht voor 17 feiten, veelal in jeugdlokalen, maar ook in het Cultureel Centrum in Harelbeke. Daar braken ze ook in bij de Chiro. Ook in Kortrijk en deelgemeenten maakten ze nog slachtoffers. Ze sloegen ramen stuk en stalen kleine sommen geld en multimedia. Het was een KSA-leider die hen betrapte in Kuurne. De twee daders moeten in totaal zo'n 2.000 euro schadevergoeding betalen.