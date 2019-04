Jonge klimaatactivisten chillen op het strand

Deze keer was er geen mars, er werd niks gescandeerd en er waren ook geen speeches, wel was er een rustige picknick. Voor de eerste keer gaat het niet om een optocht. Kyra Gantois van Youth For Climate legt uit wat de bedoeling is: "Gewoon chillen, babbelen op het strand, omdat het ook wel eens rustig mag gaan, het is al erg druk geweest." Borden en spandoeken hadden de activisten wel meegebracht.

Crowdfunding

Enkele politici van Groen, voorzitter van de Oostendse gemeenteraad en federaal parlementslid Wouter De Vriendt en milieuschepen in Oostende Silke Beirens tekenden wel present. De jongeren van Youth For Climate begonnen in Oostende met een crowd​fundingsactie. Ze verkochten armbandjes voor 2 euro per stuk. De opbrengst gaat onder andere naar de organisatie van een festival, dat plaats moet vinden vlak voor de verkiezingen.