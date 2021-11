Jonge land- en tuinbouwers voeren ludiek actie

Daarmee zetten ze de moeilijke omstandigheden waar jonge landbouwers momenteel mee kampen in de kijker.

Onhoudbaar werken

“Wat als de boer niet meer voortploegt?”, vragen de jonge boeren zich al een tijdje af. In de huidige omstandigheden, waarin grond schaars is, vergunningen niet verleend worden en de prijzen onder druk staan, is het voor hen immers onhoudbaar om te blijven werken. De jonge boeren willen dat hun stem gehoord wordt en dat zowel politici als de maatschappij zich bewust worden van het belang van hun beroep, zowel nu als in de toekomst. Voorzitter Bram van Hecke: "Wij leveren veel diensten aan de maatschappij, maar vrezen dat we door stikstofproblemen, het gebrek aan vergunningen de onmogelijke toegang tot grond en prijzen waarmee we amper onze boterham verdienen niet meer kunnen boeren in de toekomst”

Ook elders in Vlaanderen worden soortgelijke acties gevoerd.