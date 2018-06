Jonge messenmaker valt in de prijzen

Een jonge messenmaker uit Kortrijk is in de prijzen gevallen bij de wedstrijd Ambachtsman van het jaar.

Al voor de dertiende keer zet die wedstrijd de kwaliteitsvolle ambachtsmannen- en vrouwen in de kijker. Sander Miesse is pas 25 maar nu al verkoopt hij zijn handgemaakte messen over de hele wereld. Hij levert ook aan bekende sterrenchefs. Als messenmaker krijgt Miesse de parel van de jury toegekend.