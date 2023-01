Jonge moeder die beticht wordt van kindermoord maand langer in de cel

De raadkamer ging niet in op het pleidooi van de advocate om de pas bevallen moeder in voorlopige vrijheid te stellen. De vrouw zegt dat ze geen geweld gebruikte op haar baby.

De vrouw van 23 jaar ontkent dat ze de baby om het leven bracht. Ze beweert ook dat ze niet eens wist dat ze zwanger was tot op het moment van de bevalling. Haar advocate heeft vanmorgen voor de raadkamer betwist dat het om kindermoord gaat. De vrouw zegt dat er zeker geen enkele vorm van geweld is gebruikt op de baby. Wat er dan echt is gebeurd en waarom de studente verpleegkundige haar baby niet in leven hield, wordt nu verder onderzocht.