Jonge Nederlanders krijgen drie jaar cel voor overval op juwelier

Twee Nederlanders zijn maandag in de Kortrijkse correctionele rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor een gewapende overval op een juwelier in Harelbeke.

Gewapend met hamers drongen ze het pand binnen, sloegen de vitrines stuk en gingen ervan door met de buit. Na een achtervolging konden ze worden gevat. Op het ogenblik van de feiten waren ze amper negentien jaar oud.

Op 19 juli drongen twee gemaskerde mannen binnen bij juwelier Hoste in Stasegem. De eigenares werd bedreigd met pepperspray en de overvallers waren gewapend met een hamer. Daarmee sloegen ze vitrines van de winkel kapot. Ze vroegen de vrouw ook om de kluis te open, maar de vrouw zakte in elkaar en ze gingen ervandoor met een zak juwelen.

"Een getuige kon een deel van de vlucht filmen en er volgde een helse achtervolging", aldus de procureur. "Die eindigde na een crash tegen een betonnen wand. De ene overvaller kon meteen worden gevat, de andere vluchtte te voet weg. Pas na een klopjacht kon ook hij opgepakt worden."

De strafrechter veroordeelde het duo tot drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel. "Het gaat om zeer ernstige feiten en dus is een strenge bestraffing gepast", zo sprak de rechter. "Maar omdat het de eerste keer is dat u in aanraking komt met justitie krijgt u nog enige kans. Daarom is de helft van de celstraf met uitstel."

Lees ook:

Bekijk de reportage over de overval