Jonge nieuwkomertjes zitten op de zomerschool

Dat zijn er meer dan vorig jaar en er zijn vooral meer jongeren tussen 12 en 18 jaar. Drie weken lang volgen ze in voormiddag Nederlandse les en doen ze in de namiddag allerlei leuke activiteiten. Wie de zomerschool volgde, kan in september sneller inpikken. In basisschool Westdiep in Oostende lopen 130 nieuwkomers van 22 verschillende nationaliteiten Nederlandse les. De grootste groep komt uit Syrië gevolgd door kinderen uit Irak.

Frans

Twee maanden vakantie is voor kinderen en jongeren die nog maar net Nederlands leren veel te lang. Sinds drie jaar kunnen jongeren ook Frans volgen in de zomerschool. Want als ze na de OKAN klas, de onthaalklas voor anderstaligen overstappen naar het gewoon onderwijs, blijkt het Frans vaak een struikelblok te vormen. De zomerschool wordt georganiseerd door de vzw Samen Divers en kan rekenen op subsidies van de stad Oostende. Er werken bijna 20 vrijwilligers mee, enkele jobstudenten en ook studenten van de lerarenopleiding aan de Howest en Vives.