Jonge tennisser Loïc Carlier uit Bredene grote winnaar eerste editie Jonge Leeuwen

De jonge West-Vlaamse tennisser Loïc Carlier is de grote winnaar van de eerst editie van Jonge Leeuwen. Dat is een project dat jonge sportondernemers bekroont voor hun ideeën om maatschappelijke uitdagingen van de Vlaamse sportclubs aan te pakken.

Loïc Carlier ontwikkelde een digitale coach waarmee jongeren ook thuis kunnen trainen als ze niet op de club zijn. De tennisser van Ostend Tennis Club kreeg naast een trofee een cheque van 4.000 euro. Een jury van vijf experten, met onder anderen sportanker Stijn Vlaeminck en Griet Cappelle van innovatiebureau Tomorrowland, verkozen de laureaten vrijdagavond tijdens een afsluitend evenement in Brussel.

Liese Schroven van de Vilvoordse Atletiekclub sleepte een prijs in de wacht voor het project dat de clubcultuur het sterkst bevordert. Zij bedacht 'SporTaal', een lessenpakket voor trainers om anderstalige atleten in een club te integreren. Wielrenners Jonas Vandeputte en Bjarne Vandenbroucke kregen dan weer een erkenning voor het project met het beste maatschappelijk thema.

Hun project 'Van welp tot official' moet het nijpende tekort van officials in het amateurwielrennen aanpakken. Tot slot kreeg ook Floriaan Van den Brande van zeilclub VVW Galgenweel in Antwerpen waardering als Jonge Leeuw met het meeste doorzettingsvermogen, een prijs voor de jonge sportondernemer die de meeste veerkracht toonde bij zijn project. Floriaan startte een project op dat zeilers met elkaar in contact brengt om samen een boot te delen.