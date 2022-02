Jonge varkenshouders over stikstofakkoord: "Zo importeren we straks alle landbouwproducten"

Het Vlaamse krokusakkoord over de stikstofaanpak blijft nazinderen, zeker bij jonge landbouwers. Thijs Debeer, een jonge landbouwer uit Houtem bij Veurne, ziet zijn toekomst en die van zijn collega’s heel somber in.

Thijs Debeer uit Houtem stapte in 2018 in het gemengde landbouwbedrijf van zijn vader. Samen runnen ze een akkerbouw- en gesloten varkensbedrijf, dat zelf de biggen afmest. Het stikstofakkoord, dat 3,6 miljard euro voorziet om landbouwers uit te kopen en te ondersteunen, komt hard aan. "Op het eerste zicht blijkt dat de oudere generatie de gouden handdruk krijgt. Die mensen kunnen hun bedrijf stopzetten. Voor de jongere generatie is de toekomst vol onzekerheid." (lees verder onder de foto)

West-Vlaanderen telt een vijftal rode landbouwbedrijven die tegen 2025 gedwongen moeten stoppen. Bijna 100 boeren hebben een oranje kaart, zij kunnen met technologische ingrepen en minder dieren wel nog verder. Thijs heeft een vergunning voor 250 zeugen om te fokken in een groene zone. Maar 30 procent minder varkens tegen 2030 ziet hij niet zitten. "Geen enkele ondernemer in gelijk welke sector kan 30 procent reduceren met dezelfde investeringen," zegt hij. "De landbouw, dat is voortdurend innoveren. Maar het stopt ergens. Dit is toch wel het kantelpunt waarop we zeggen: dit kan niet meer."

"Straks alles importeren"

De nieuwe varkensstal van Thijs voorkomt de vorming van ammoniak, doordat de urine van de varkens niet in contact komt met de vaste uitwerpselen. Voor grotere stallen zijn er luchtwassers. Thijs vindt de berekeningen om de stikstof terug te dringen te streng. "De stikstofuitstoot die overschiet nadat de stoppers zijn uitgekocht moet nog door de jonge blijvende boeren gereduceerd worden en dat cijfer klopt niet. Als het zo voort gaat importeren we over tien jaar praktisch alle landbouwproducten uit het buitenland."