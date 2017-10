Jonge vrouw bezweken na verkeersongeval

Een 22-jarige vrouw uit Oostende is vanochtend overleden aan de gevolgen van een zwaar verkeersongeval in Houtave bij Zuienkerke.

Het slachtoffer kwam met haar wagen in een gracht terecht.

Het voertuig werd even voor 8 uur opgemerkt in het water langs de Oostendse Steenweg in Houtave, een deelgemeente van Zuienkerke. De hulpdiensten snelden ter plaatsen en haalden de jonge vrouw uit de wagen. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat bij het ongeval in principe geen andere weggebruikers betrokken waren. Wellicht ging de wagen in de richting van Oostende rechtdoor in een bocht. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het is onder meer nog niet duidelijk hoe lang de wagen al in de gracht lag.