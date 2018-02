In de vooravond is een jonge vrouw van 19 jaar uit Wingene omgekomen bij een zwaar ongeval in Oostkamp. Ze was op weg naar huis. Er kon geen hulp meer baten.

Het ongeval gebeurt omstreeks 18:30 uur in de de Scharestraat in Oostkamp. De jonge vrouw is op weg naar huis en verliest de controle over haar stuur. Ze belandt in de gracht en haar wagen komt tot stilstand tegen een betonnen elektriciteitspaal. De hulpdiensten komen ter plaatse, maar er kan geen hulp meer baten. Door het ongeval blijft de Scharestraat urenlang afgesloten voor het verkeer.