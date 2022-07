Jonge vrouw laat het leven bij ongeval in Zwevegem

Een 24-jarige vrouw uit Zwevegem heeft zaterdagochtend het leven gelaten bij een ongeval in Heestert bij Zwevegem. Ze botste met haar auto op een vrachtwagen.

Een marktkramer was op weg naar de markt in Avelgem toen hij om nog onduidelijke reden ter hoogte van de Stijn Streuvelsstraat in botsing kwam met een personenwagen. De bestuurster van die auto, een vrouw van 24 jaar uit Zwevegem, werd door de klap uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.