Jonge vrouw moet 50 000 euro boetes betalen

Voor de politierechtbank van Veurne zijn vanmorgen een veertigtal bestuurders verschenen op een speciale themazitting voor zogenoemde veelplegers. Hardleerse chauffeurs die de boetes voor te snel rijden of andere inbreuken aan elkaar rijgen dus.

De meesten onder hen kregen eerder al een straf met uitstel, maar op de themazitting krijgen ze een effectieve straf omdat ze binnen de drie jaar na uitspraak opnieuw in de fout zijn gegaan.

Op vraag van de Procureur des Konings vatte op de parking van de rechtbank ook de douane post, om in totaal voor 215 000 euro aan achterstallige boetes en veroordelingen te innen.

De hoofdvogel is afgeschoten door een dame van 27 uit De Panne. Zij liep al meer dan 50 veroordelingen op en heeft een saldo van ruim 51 500 euro onbetaalde boetes openstaan. Haar auto is intussen in beslag genomen, volgende maand moet ze opnieuw voor de rechter verschijnen.



Een andere dame heeft nog voor 47 000 aan openstaande boetes, maar zij stuurde vanmorgen haar kat naar de themazitting.