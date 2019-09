Jonge vrouw sterft bij verkeersongeval in Kortemark

Vrijdagavond is een dodelijk ongeval gebeurd langs de Koekelarestraat, ter hoogte van het gehucht Edewalle op het grondgebied van Kortemark. Een jonge vrouw van 18 kwam daarbij om het leven.

Volgens de eerste vaststellingen zou een kleine Fiat personenwagen frontaal in botsing zijn gekomen met een Mercedes X-Klasse, maar dat moet verder onderzocht worden door een deskundige van het parket. Het ongeval gebeurde in een bebouwde kom, op enkele meters van een kruispunt waar een snelheidsbeperking geldt van 50 km/uur.

De klap moet enorm geweest zijn, want het motorblok van de Fiat werd tientallen meters ver weggeslingerd. De Mercedes kwam op zijn flank tegen de gevel van een woning terecht. Voor de jonge bestuurster in de Fiat kon geen hulp meer baten. De bestuurder van de terreinwagen werd, na verzorging ter plaatse, in kritieke toestand en onder MUG-begeleiding overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout.

De weg werd lange tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Brokstukken van beide wagens lagen meters ver verspreid en werden door de brandweer opgeruimd.