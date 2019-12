Jonge vrouw sterft na ongeval in Ichtegem

Deze ochtend liet een 20-jarige vrouw uit Oostkamp het leven na een ongeval op de Diksmuidsebaan in Ichtegem. De vrouw zat in een wagen met drie andere inzittenden.

Een wagen met vier inzittenden reed deze morgen rond 5h30 richting Torhout via de Diksmuidsebaan toen de bestuurder plots de controle over het stuur verloor. De wagen knalde tegen de gevel van een woning, daarna tegen een boom en kwam uiteindelijk tientallen meters verder op zijn dak tot stilstand. Daarbij werd de jonge vrouw uit het voertuig geslingerd. Alle hulp kwam voor haar te laat. De andere twee inzittenden, twee 18-jarige meisjes uit Gistel en Torhout, en de 23-jarige bestuurden moesten door de hulpdiensten uit de wagen bevrijd worden. Zij bleven echter zo goed als ongedeerd.

Bestuurder onder invloed

Over de omstandigheden van het ongeval bestaat er nog onduidelijkheid. Het parket stelde daarom een verkeersdeskundige aan. Wat wel al vast staat is dat de 23-jarige bestuurder onder invloed was van alcohol. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.