Jonge Waalse krijgt celstraf voor aanzetten terrorisme

Molly B. zette in chatgesprekken jihadisten aan om aanslagen te plegen, maar maakte volgens de rechtbank zelf geen deel uit van een terroristische groepering. Het onderzoek naar Molly B. ging van start toen een dubieus Facebookprofiel aan haar kon gelinkt worden. Eind 2013 stonden op het profiel onder andere een foto van een bommengordel en van het politiecommissariaat in Wevelgem. Al snel werd duidelijk dat de jonge Waalse actief was in elf chatgroepen waar de jihad werd gepredikt.

Haatpredikers

"Ze was duidelijk aanhanger van Islamitische Staat", aldus federaal procureur Jan Kerkhofs. Molly B. spoorde de andere chatters aan om tot actie over te gaan. Op die manier had de beklaagde contact met een vrouw die betrokken was bij een verijdelde aanslag op de Notre-Dame in Parijs. Na de chatgesprekken met B. had de 18-jarige Ismaël Z. ook plannen om in Rijsel een aanslag te plegen. De verdediging schetste de zwakke persoonlijkheid en de moeilijke jeugd van de beklaagde. Volgens meester Silke Brutin had haar cliënte vooral nood aan sociaal contact. "Nu besef ik pas dat het geen mensen zijn, maar haatpredikers", zei Molly B. zelf.

