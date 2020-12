Jongeman (24) verongelukt met quad in Houthulst

In Houthulst is vanmorgen een jongeman van 24 uit Moorslede om het leven gekomen toen hij met zijn quad van de weg af ging.

Rond half tien vanmorgen kreeg de politie melding van een ongeval met een quad in de Groenebosdreef in Houthulst. Een jongeman van 24 uit Moorslede reed met zijn quad in de richting van de wijk Madonna, toen hij net voor het kruispunt met de Melanedreef van de weg af ging. Hij belandde in de gracht en kwam tegen een boom terecht. Hij overleed ter plaatse.

De jongeman uit Moorslede was samen met drie vrienden uit Koksijde, Kortemark en Langemark-Poelkapelle met de quad aan het rijden toen het ongeval gebeurde. Zij krijgen bijstand van slachtofferhulp van de politie.

Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld omdat getuigen het ongeval zagen gebeuren.