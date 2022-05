Jongeman aangerand in Minnewaterpark Brugge: politie verspreidt opsporingsbericht

De politie en het parket van West-Vlaanderen zijn op zoek naar de dader van een aanranding op 26 oktober 2021 in Brugge. Daarbij werd een jongeman aangerand door een man van zo'n 50 à 60 jaar oud. De politie vraagt aan eventuele andere slachtoffers om zich te melden.

Op dinsdag 26 oktober 2021 werd de jongeman rond 21 uur nagefloten door een man op de vesten ter hoogste van het Minnewaterpark in Brugge. Toen de jongen vroeg wat er aan de hand was, werd hij meegesleurd richting het park. Daar betastte de man verschillende lichaamsdelen van het slachtoffer. De jongen probeerde de man van zich af te duwen maar slaagde daar niet in.

Pas toen de man zich op de knieën liet zakken, kon het slachtoffer hem een trap geven ter hoogte van het kruis en kon hij weglopen. Volgens het slachtoffer zou het gaan om een man die rond de 50 à 60 jaar oud is die Nederlands spreekt. Hij is zo'n 1,80 meter lang en struis gebouwd. Hij heeft kort grijs uitgedund haar en droeg een zwarte bril met ronde glazen. De man droeg een grijze jas en rook naar sigaretten. Volgens het slachtoffer had de man veel kracht.

Wie informatie heeft over de zaak, kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of kan getuigen op het gratis nummer 0800/30 300.