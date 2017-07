Jongeman bekent vier moorden

Alexander D. (25) , de verdachte van de drievoudige moord in Moere en de moord in Sint-Amandsberg, heeft de feiten bekend.

Dat bevestigt zijn advocate Amélie Van Belleghem.

Vorige week dinsdag werden in Moere bij Gistel het 18-jarige ex-liefje van Alexander D. (25) en haar grootouders met messteken van het leven beroofd. D. kon de dag erop in een supermarkt in het centrum van Oostende ingerekend worden. Eerst ontkende hij, maar de verdachte vroeg zondag zelf om opnieuw verhoord te worden.

Al snel bleek dat de verdachte ook in aanmerking kwam voor de moord op een 39-jarige man uit Sint-Amandsberg. Over dat Gentse onderzoek werd hij vorige week nog niet verhoord. "Hij heeft eveneens spontane verklaringen afgelegd betreffende de feiten in Sint-Amandsberg. Ook hier heeft hij bevestigd de dader te zijn," zegt zijn advocate.

