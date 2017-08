Jongeman die moeder ombracht, blijft in cel

Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist. Intussen moet het onderzoek meer duidelijkheid scheppen over de omstandigheden. De jongeman zou al enkele maanden waanbeelden hebben.

De jonge dader is eind vorige week aan ons land uitgeleverd. Hij was na de feiten naar Frankrijk gevlucht, met het lichaam van zijn vermoorde moeder in de koffer van zijn wagen. Er is toen een zoekactie begonnen, maar uiteindelijk heeft hij zichzelf aangegeven in het noorden van Frankrijk bij de politie van Villeneuve d’Ascq.