Bij een vechtpartij in de stationsbuurt in Roeselare is gisteren een jongeman uit Roeselare gewond geraakt.

Er was daar ruzie ontstaan tussen twee groepjes jongeren, schrijft Het Laatste Nieuws. Toen kreeg het slachtoffer een messteek in het been. De politie kwam snel tussenbeide en kon de vermoedelijke dader oppakken. Volgens buurtbewoners is het al enkele dagen onrustig rond het station. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, hij verkeert niet in levensgevaar.