Jongeman kritiek na vechtpartij Appelmarkt Veurne

In Veurne is een jongeman (26) zwaar toegetakeld bij een vechtpartij zondagmorgen. Dat laat het parket weten.

De vechtpartij gebeurde rond zes uur 's morgens, na een nachtje stappen. Alle cafés waren toen al dicht. In een steegje aan de Appelmarkt in Veurne werd de jongeman, die zijn verjaardag had gevierd, zwaar toegetakeld door twee mannen van 33 en 32 jaar uit Veurne.

Het slachtoffer kreeg zware klappen op zijn hoofd. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt nog steeds in coma gehouden. Beide verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid.