Jongeman overlijdt na incident aan zomerbar

Een man van 28 is overleden aan een hersentrauma. Tijdens een uitstap kwam hij kwalijk ten val aan zomerbar Le Jardin in zijn gemeente Langemark. De Ieperse afdeling van het West-Vlaams parket onderzoekt de omstandigheden.

In de nacht van zaterdag op zondag ging het slachtoffer met enkele vrienden naar de pop-up, die aan zijn laatste avond toe was. Rond sluitingstijd liep het mis voor de zomerbar. De twintiger kwam ten val en liep een ernstig hersentrauma op. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij ondertussen overleden is.

Volgens Het Laatste Nieuws was er een schermutseling op straat en kreeg het slachtoffer een duw, waarna hij ten val kwam. Dat bevestigt het parket voorlopig niet. "Er waren drie personen aanwezig toen het slachtoffer ten val kwam. De twee anderen zijn geïdentificeerd en ondertussen ondervraagd. Er is een wetsdokter aangesteld. Het onderzoek loopt", zegt parketwoordvoerder Johan Lescrauweet.