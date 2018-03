Jongeman van 18 kritiek na ongeval

In Wijtschate, deelgemeente van Heuvelland, is donderdagavond een jongeman (18) levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een auto.

Het ongeval gebeurde vlak bij de woning van het slachtoffer, in de Ieperstraat, net buiten de dorpskern van Wijtschate. De jongeman liep op straat, waarschijnlijk wilde hij in zijn bestelwagen stappen, toen hij werd gegrepen door een wagen die in de richting van Wijtschate reed. De 18-jarige raakte daarbij levensgevaarlijk gewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Roeselare overgebracht. De bestuurster (49) van de wagen bleef ongedeerd.

Het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.