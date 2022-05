Jongeman verdacht van schietpartij in Roeselare verwezen naar assisen voor moord

Een 22-jarige man die verdacht wordt van een schietpartij in 2020 in Roeselare waarbij een 20-jarige jongeman om het leven kwam, moet zich verantwoorden voor het hof van assisen voor moord.

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

De feiten gebeurden op 25 februari 2020 in de Weststraat in Roeselare. De 20-jarige man Agach M. werd toen doodgeschoten bij wat leek op een uit de hand gelopen ripdeal. Er werden vier verdachten opgepakt, allemaal jongemannen die aanwezig waren op het moment van de feiten. De man die het schot loste, de nu 22-jarige Sacha B. uit Roeselare, is verwezen naar het hof van assisen van West-Vlaanderen voor moord. Dat betekent dat er uitgegaan wordt van voorbedachtheid, maar de jury zal uiteindelijk moeten beslissen over de kwalificatie. Het proces zal vermoedelijk na het gerechtelijke verlof plaatsvinden.