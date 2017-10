Jongen (17) uit Wervik vermist

Steven lijdt aan autisme en volgt bijzonder onderwijs in Kortrijk. De schoolbus pikt hem elke dag op, maar Steven was vanmorgen niet op de afspraak aan de bushalte. Nochtans was hij om 7.30 uur thuis vertrokken richting bushalte.

Steven is niet in het bezit van een GSM, geld of identiteitspapieren. Hij is ongeveer 1m85 groot, heeft kort donkerbruin haar en draagt een zwarte jas met kap, een zwarte joggingbroek, zwarte schoenen met elastieksluiting en een wit t-shirt.

Wie tips heeft kan bij de politie terecht op 057/230500 (dispatching Politie Arro Ieper) of 056/234620 (Lokaal Commissariaat Wervik).