Jongen (18) krijgt doodsbedreigingen nadat hij in elkaar is geslagen

Aan de kerk aan 't Gaverke in Waregem is gisteren een jongen van 18 na schooltijd door 4 tieners in elkaar geslagen.

De daders hebben de vechtpartij ook gefilmd. Op de beelden is te zien hoe de jongen in een hoek wordt gedreven en daar rake klappen krijgt. De vader van het slachtoffer doet het verhaal op sociale media. Volgens hem gaat het om een geval van zinloos geweld, een vergelding van een onbeduidende ruzie van meer dan een jaar geleden.

Zinloos geweld

'Mijn jongste zoon werd zonder reden aan de kerk in Waregem brutaal in elkaar geslagen door 4 jongemannen. Volgens een getuige zijn ze blijven schoppen op zijn hoofd toen hij al bewusteloos was.' De politie is ter plaatse gekomen en deed de eerste vaststellingen. Het slachtoffer is naar de spoedafdeling gebracht. 'Daar zijn naast de blauwe plekken gelukkig geen breuken vastgesteld, maar vrijdag volgt er nog een neurologisch onderzoek om te zien of er geen ergere schade is', vertelt de mama van het slachtoffer aan de telefoon. 'De rest van de week gaat hij niet naar school. Hij is bang en fel onder de indruk van wat er gebeurd is.'

Doodsbedreigingen

De jongeman heeft ondertussen klacht ingediend bij de politie, maar de bende blijft hem bedreigen. 'Ik heb een bericht gezien waarin doodsbedreigingen worden geuit', vertelt de moeder van het slachtoffer nog. 'We hopen dat de politie iets kan ondernemen, want dit kan niet ongestraft blijven. Je hoort en je ziet dat wel eens in de krant of op televisie, maar als het je eigen zoon overkomt, dan ben je daar niet goed van.' De politie laat weten dat het onderzoek loopt.