Jongen met autisme mag niet mee naar Bellewaerde

Het Nationaal Autismefonds is hier niet over te spreken. Jorien Van Delm van het fonds vraagt zich af wat het M-decreet waard is als scholen het naast zich neerleggen.

“Matteo is jammer genoeg niet de enige leerling die uitgesloten wordt op school. Binnen het fonds hebben wij weet van minstens twee andere gevallen waarbij de directie verzaakt het M-decreet toe te passen en leerlingen met autisme koudweg thuis laat. Scholen zijn nochtans verplicht een zorggeheel uit te bouwen en redelijke aanpassingen of maatregelen te nemen zodat alle leerlingen, ook wie extra zorgbehoevend is, de lessen of schoolactiviteiten kunnen volgen.”

“Leerlingen weigeren, net omdat ze meer zorg nodig hebben staat daar haaks op,” zegt Van Delm. “En dat moet stoppen. “Daarom vragen wij aan de bevoegde minister Hilde Crevits om paal en perk te stellen aan dergelijke discriminatie en de scholen in kwestie op het matje te roepen.”