Jongen overlijdt na ongeval tijdens zwemles

Een 15-jarige jongen die school liep in het Katholiek Orthopedagogisch Centrum 'De Hoge Kouter' in Kortrijk, is overleden na een ongeval tijdens de zwemles.

Het ongeval dateert al van 2 mei. De jongen, die een beperking had, is vorige week uiteindelijk gestorven nadat hij al die tijd in een coma had gelegen. Het ongeval gebeurde in het gemeentelijk zwembad van Zwevegem. Een redder merkte plots op dat hij op de bodem van het bad lag en dook er meteen achter. "We kunnen het dramatische verhaal spijtig genoeg bevestigen", aldus Nancy Dedeurwaerder, directeur van de groep Rhizo. "Het gaat om een spijtig ongeval. Het ongeval en het overlijden heeft de hele school geraakt. Leerkrachten en leerlingen krijgen psychologische begeleiding. Dat is niet altijd even makkelijk aan te brengen aan zijn medeleerlingen", vertelt Dedeurwaerder. De jongen zat namelijk in het buitengewoon onderwijs met leerlingen van het type OV1 en OV2. Dat zijn jongeren met een verstandelijke beperking.