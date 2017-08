Jongen van 14 in elkaar geslagen

Een jongen van 14 werd vrijdagavond aan het Concertgebouw in elkaar geslagen en geschopt door een groep onbekende jongeren, zonder aanleiding. Ze filmden de vechtpartij en verspreidden daarna de beelden via Instagram. De jongen weet niet waarom de groep hem aanviel. De kans bestaat dat ze alleen maar wilden vechten en de beelden op internet zetten. Die waren alleszins te zien in een Instagramgroep waar nog tientallen gelijkaardige filmpjes te zien zijn. De beelden in Brugge zijn intussen wel verwijderd. Maar de politie heeft ze gezien en neemt de feiten heel ernstig.