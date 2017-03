Vanmorgen is in Zwevegem een jongen van 8 dood teruggevonden in een woning. Het parket bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat.

Het labo is momenteel ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. De moeder is door de politie meegenomen voor verhoor. Over de omstandigheden is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt.