Een jongen van drie uit Houthulst, die een kleine drie weken geleden in een zwemvijver viel, is op zaterdag 6 juli overleden in het UZ Gent.

De jongen was op 21 juni even aan de aandacht van de ouders ontsnapt en viel in de vijver. De ouders startten zelf de reanimatie op, maar de toestand was ernstig. De jongen vocht nog drie weken voor zijn leven in het ziekenhuis.

“Sterretje, sterretje van de nacht, sterretje, sterretje, lief en zacht...Sterretje hier, sterretje daar. Daarboven word jij de mooiste ster...Echt waar...Loïc, “ staat op het rouwbericht te lezen.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in intieme kring.