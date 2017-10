Afgelopen nacht heeft een jongetje van zeven brandwonden opgelopen in zijn woning in Menen.

Het kind was gaan slapen met een brandende kaars in zijn slaapkamer, meldt Radio Twee West-Vlaanderen. Vermoedelijk is die omgevallen. Het jongetje raakte ook bevangen door de rook. Het was zijn mama die het vuur opmerkte, ze konden samen naar buiten lopen, maar de slaapkamer is uitgebrand.