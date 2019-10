Jongeren blijven experimenteren met drugs op school

“Jaarlijks zijn er 58 drugsfeiten op onze West-Vlaamse scholen, en dat aantal lijkt niet meer te dalen. Dat is op zijn minst onrustwekkend te noemen,” vertelt Demon.

Koploper is Brugge. Daar was in 2018 bijna een verdubbeling van het aantal vaststellingen t.o.v. 2017, van 12 feiten naar 21 feiten. In Zuid-West-Vlaanderen zijn er de meeste geregistreerde feiten in de politiezone Vlas. In 2016 waren het er zelfs nog 28, vorig jaar waren het er nog 11.

Vooral in de secundaire scholen worden jongeren betrapt op drugsbezit. Demon benadrukt dat er een blijvende aandacht moet zijn voor deze problematiek: preventief, maar zeker ook repressief met controles. “Er moeten voldoende controles blijven uitgevoerd worden. Het gevoel dat je gecontroleerd kan worden, moet sterker aanwezig zijn.”