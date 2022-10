Jongeren engageren zich op YOUCA Action Day

Zowat 14.000 jongeren ruilen vandaag/donderdag de schoolbanken in voor de werkvloer in het kader van de YOUCA Action Day. Ze gaan een dag aan de slag bij een van de 7.500 deelnemende werkgevers.

Het loon dat ze daarbij verdienen, 55 euro, gaat rechtstreeks naar jongerenprojecten rond duurzame voeding in Oeganda, Ecuador en Burkina Faso, klinkt het bij de organisatie.

YOUCA, oftewel YOUth for Change and Action dat vroeger bekend stond als "Zuiddag", stimuleert jongeren om na te denken over maatschappelijke uitdagingen. De organisatie doet dit met evenementen zoals de YOUCA Action Day, die dit jaar voor de zestiende keer plaatsvindt.

De opbrengst van hun werkdag schenken de jongeren integraal aan jonge ondernemers die in Oeganda, Ecuador en Burkina Faso een project op poten zetten rond duurzame voeding. Non-profitorganisatie Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) leert hen daar de vaardigheden om van het project een succes te maken. "Zo zorgen ze voor de planeet, zorgen ze ervoor dat mensen hun dromen kunnen realiseren en zorgen ze voor een stabiel inkomen voor een hoop jongeren", aldus de YOUCA-organisatie.

De afgelopen twee weken trokken al twaalf Oegandese ambassadeurs richting scholen in Vlaanderen en Brussel om hun project voor te stellen. Zij vertelden hoe zij zichzelf via het project van een stabiel inkomen voorzien en tegelijk aan innovatieve en duurzame oplossingen voor onze planeet werken.