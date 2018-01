In Oostende hebben jongeren zondagmiddag in de Leopold III-laan bommetjes naar bussen gegooid. Dat meldt de politiek van Oostende.

De nieuwjaarsnacht verliep er wel rustig. Vanmorgen was er wel omstreeks 9 uur een inbraak in een café in de Torhoutsesteenweg. De dader sloeg de glazen buitendeur kapot, maar er werd niets waardevol gestolen. De politie stelde een proces-verbaal op.