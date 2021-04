Jongeren houden zich niet aan coronaregels in Knokke-Heist

In Knokke-Heist loopt het de jongste dagen vol jongeren die op het strand en op de Zeedijk feestjes houden.

Ze houden geen afstand van elkaar en troepen samen op dezelfde plaats. Het gaat veelal om jongeren wiens ouders een tweede verblijf hebben in de badstad. De politie houdt controles en deelt ook boetes uit, maar grijpt niet zomaar botweg in om de toestand niet te laten escaleren. Want als ze de boel opkuist dan dreigt het probleem zich te verplaatsen naar de thuissfeer, met de gekende en gevaarlijke lockdownparties.

Ook de inwoners, de burgemeester en de strandbaruitbaters zijn niet opgezet met dat soort taferelen.