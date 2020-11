Jongeren krijgen boete na coronaveilige zoektocht

In Zwevegem moeten een 35-tal jongeren een coronaboete van 250 euro betalen nadat ze dit weekend deelnamen aan een zoektocht van het jeugdhuis De Harp.

Ze moesten buiten op zoek gaan een verstopte buis die via tips op Instagram gevonden kon worden. Ze gingen op stap in groepjes van vier en met een mondmasker op. Na enkele uren zoeken kwamen samen aan in het Lettenhofpark waar de schat verborgen bleek te zijn. Maar na een tip van omwonenden bij de politie werden de jongeren geverbaliseerd. Ook het jeugdhuis kreeg een boete van 750 euro.

Burgemeester Doutreluingne wil intussen bemiddelen bij het parket want hij meent dat zowel het jeugdhuis als de jongeren te goeder trouw hebben gehandeld en nog niet niet op de hoogte waren van de strengere maatregelen die op dezelfde dag waren aangekondigd. Hij hoopt dat de pv's geseponeerd worden.