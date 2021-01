Jongeren krijgen boete voor verjaardagsfeest in vakantiewoning

Afgelopen weekend heeft de politie in Westouter een lockdownfeestje stilgelegd in een vakantiewoning.

"Via de noodcentrale in Henegouwen kregen wij zaterdag iets na middernacht informatie. Onze diensten controleerden de vakantiewoning en konden duidelijk vaststellen dat er een feest aan de gang was", zegt Glen Verdru van de politiezone arro Ieper.

Staken zich weg in kasten of onder bed

Bij het zien van de politie liepen enkele jongeren weg over de velden, het merendeel van hen werd teruggevonden. In de woning zelf probeerden anderen zich te verstoppen in kasten of onder bedden. Er worden in totaal 21 feestvierders geïdentificeerd. Het ging bijna allemaal om twintigers, Franstalig en afkomstig uit Moeskroen, Komen en Noord-Frankrijk. Ze vierden er samen een verjaardagsfeest. De organisator krijgt een boete van 4000 euro, de aanwezigen moeten 750 euro betalen. De personen die in de buurt in hun voertuig werden aangetroffen krijgen een boete voor inbreuken op het verplaatsingsverbod tijdens de nachtklok. Die bedraagt 250 euro.