"Jongeren moeten bewuster omgaan met internet"

Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Snel vrienden worden op Facebook of chatten met iemand die je niet kent. Jongeren van 10 tot 14 jaar in West- en Oost-Vlaanderen zijn zich te weinig bewust van de mogelijke risico’s als ze op het internet surfen.

Dat blijkt uit een onderzoek van de VIVES Hogeschool Campus Tielt.

Daarom moeten er meer en betere sensibiliseringscampagnes komen vanuit de overheid, maar er blijft natuurlijk ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en de school, zegt VIVES. Peter Dejonckheere, VIVES Campus Tielt: “Er moeten sensibiliseringscampagnes opgezet worden vanuit de overheid, bijvoorbeeld om jongeren meer te laten nadenken over de gevaren of om bewuster om te gaan met het internet, en wat men doet met informatie die men op het internet wil plaatsen. Dit gebeurt al, maar het moet nog meer, ook in de scholen.”