Jongeren niet gestraft voor vandalisme in kasteel

Vier jonge vandalen die vorig jaar een ravage hebben aangericht in het kasteel De Groote in Houthulst, hebben geen straf gekregen van de rechter, schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens één van de jongeren hadden ze te veel gedronken en ze dachten dat het kasteel niet meer bewoond was. De vier stonden eerst terecht voor woonschennis, maar volgens de rechter ging het om het binnendringen in een onbewoond pand. Dat is een klachtmisdrijf waarbij iemand een klacht moet indienen voor de feiten voor een rechtbank komen. En dat gebeurde niet. Een van hen kreeg opschorting van straf voor het aanbrengen van schade, aan andere kreeg ook opschorting van straf kreeg voor vandalisme en diefstal. Een vijfde beklaagde, een oudere man, werd vrijgesproken voor het stelen van messen in het kasteel

Kasteel de Groote in Houthulst in werd in 1848 gebouwd door Jan-Pieter Cassiers maar kwam zwaar beschadigd uit de Eerste Wereldoorlog. In de jaren 1920 werd het heropgebouwd. Het is niet permanent bewoond.

Lees ook: